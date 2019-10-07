دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن تطبيق PS4 Remote Play من سوني متوافق مع كافة أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني رسمياً عن توافق تطبيق PS4 Remote Play الآن على كافة أجهزة الأندوريد التي تعمل بنظام تشغيل Android 5.0 أو الإصدارات الأعلى.

دعم تطبيق PS4 Remote Play هواتف Xperia فقط منذ إنطلاقه، ومن ثم بدأت سوني في دعم الأجهزة بنظام تشغيل iOS خلال شهر مارس الماضي، واليوم يبدأ رسمياً دعم أجهزة الأندوريد أيضاً.

يتيح تطبيق Remote Play من سوني تشغيل ألعاب PS4 على الهاتف أو الجهاز اللوحي عبر Wi-Fi، حيث يتطلب عمل هذه الميزة تحديث برمجيات وحدة التحكم في الألعاب PS4 للإصدار رقم 7.00، ومن ثم تثبيت تطبيق Remote Play على جهاز أو هاتف الأندوريد، حيث تعمل منصة الألعاب على الإقتران بالهاتف أو الجهاز عبر Wi-Fi لنقل تجربة الألعاب على الجهاز من خلال إتصال ثابت.

Advertisements

من جانب أحر سيكون لدى مستخدمي أجهزة iOS بنظام تشغيل iOS 13 أو الأندوريد في تحديث Android 10 القدرة على ربط وحدة التحكم بالألعاب DualShock 4 عبر البلوتوث لدعم المستخدم بتجربة ألعاب بآداء أفضل، كما قدمت سوني مقترح برط الجهاز بمنصة PS4 عبر كابل LAN لتجربة ألعاب مستقرة.

المصدر

هذا الموضوع الآن تطبيق PS4 Remote Play من سوني متوافق مع كافة أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.