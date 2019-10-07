الحشد الشعبي العراقي يعلن جاهزيته لمساندة الحكومة ضد "المتآمرين"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الإثنين، أن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي "انقلاب أو تمرد" في العراق، حال طلبت منه الحكومة ذلك.

وقال الفياض، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن "هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته"، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد "إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام"، في رد على شعارات المتظاهرين خلال أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأكد الفياض "نعرف من يقف وراء التظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل"، مشدداً أنه "سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق".

وقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، عبر تويتر، إن "إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما وسوف يزداد هذا الارتباط" قوةً "يوماً بعد يوم"، مضيفاً أن "الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

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وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) فأن تصريح المرشد الأعلى يأتي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في العراق.

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