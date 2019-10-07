ميناء الدوحة: ضبط 400 كيلو حشيش على «لنش» قادم من إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت مباحث ميناء الدوحة فى قطر، أمس نحو 300 كيلو حشيش على "لنش" قادم من إيران، يحتوي على بصل وطماطم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر أمني قطرى، إن معلومات وردت إلى رجال المباحث عن المواد المخدرة فتم ضبطها بالتعاون مع رجال خفر السواحل، وتحت اشراف مراقب التفتيش مشعل الجريد، فتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة تفاصيل العملية التي تعد ضربة موجعة لتجار المخدرات.
وشدد المصدر على أن الإدارة العامة للجمارك، تحذر كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها، وتؤكد يقظة رجال الجمارك وحرصهم على حماية البلاد من السموم التي تستهدف أبناءه بكافة أشكالها وأنواعها.
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