شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يطالب الأمم المتحدة بدعم جهود الرئيس عباس لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة بدعم جهود الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة).
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في مكتبه، نائب الأمين العام للشئون السياسية روز ماري ديكارلو، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف.
وأكد عريقات أهمية وقوف العالم بأسره ضد نوايا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وشدد على تمسك منظمة التحرير بإنهاء الاحتلال وفق مبدأ حل الدولتين على حدود الـرابع من يونيو عام 1967.
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