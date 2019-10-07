شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقعت سلطنة عمان مع جمهورية كوريا الجنوبية على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، أن الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وقع المذكرة مع وزير الدفاع الوطني "جونج كيونج دو"، خلال زيارته التي يقوم بها للسلطنة وتستغرق عدة أيام.
وأوضحت أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض علاقات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
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