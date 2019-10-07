شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد لـ"الحريرى" حرص الإمارات على دعم علاقاتها مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، ورئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

وتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلاً عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور.

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من جانبه، أعرب سعد الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة للمشاركة في أعمال «المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني» الذي يعقد في أبوظبي، عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكداً أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.