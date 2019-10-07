الأردن.. سفير أنقرة يلتقي طلبة اللغة التركية في جامعة اليرموك

إربد (الأردن)/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

التقى سفير أنقرة لدى الأردن، مراد قرة غوز، الإثنين، طلبة قسم اللغة التركية، في جامعة اليرموك الحكومية، ضمن زيارة يجريها إلى مدينة إربد شمالي المملكة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن قرة غوز استمع لرئيس الجامعة، زيدان الكفافي، حول آلية تعزيز العلاقات في المجال التعليمي والثقافي.

وأجاب قرة غوز على استفسارات الطلبة الذين أعربوا عن أملهم في تعزيز معرفتهم باللغة التركية، من خلال تزويدهم بمختبر خاص بالصوتيات، وتخصيص قسم للثقافة التركية في مكتبة الجامعة.

من جانبه، أكد قرة غوز بأنه سيعمل بالتنسيق مع معهد "يونس إمرة" التركي على مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الجامعة، وإمكانية تسهيل حصول الطلبة على مساعدة تمكنهم من الإلمام باللغة التركية بشكل أكبر.

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واعتبر أنه بالإمكان توفير طلبات الطلبة، مقدما شرحا تفصيليا للطلاب عن المنح التركية المقدمة لطلبة الأردن، وكيفية الإستفادة منها.

وتأسس قسم اللغة التركية في جامعة اليرموك في عام 2017، ويبلغ عدد الطلبة الدراسين فيه نحو 250 طالبا.

وفي محطة أخرى ضمن جولته في مدينة إربد الأردنية، زار قرة غوز القرية والبازار التركيين، في أحد المراكز التجارية، واطلع على أبرز الماركات التركية المتوفرة فيها.

والتقى قرة غوز محافظ إربد رضوان العتوم، حيث أطلع الأخير السفير التركي على الضغط الذي شهدته المدينة، جراء الأزمة السورية وتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين، وما رتبته من ضغوط هائلة في كافة الجوانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.