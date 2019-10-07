السودان.. لجنة تحقيق في دفن جثامين تعود لفض اعتصام الخرطوم

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن النائب العام السوداني، عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في دفن جثامين لمجهولين تعود إلى فض اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش.

وقال "عبد الله" في بيان إن التحقيق يتعلق بدفن 3 جثامين من مشرحه "بشائر" في الخرطوم الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه الخطوة عقب ساعات على إعلان لجنة أطباء السودان (غير حكومية) دفن 3 جثامين لمجهولين تعود إلى فض اعتصام الخرطوم، تعرضوا لتعذيب "وحشي"، دون إبلاغ الجهات المعنية لفتح تحقيق.

وأمهل قرار النائب العام اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يومًا لرفع تقريرها النهائي.

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وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمودك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس المعزل عمر البشير، ثم المجلس العسكري، وخاصة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

بينما تقول قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تزعمت الاحتجاجات، إن عدد الضحايا بلغ 128 قتيلًا، وحمّلت المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.

وتولى المجلس العسكري السلطة في السودان بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي مرحلة انتقالية في السودان، تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.