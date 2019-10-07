بـ"الدبكة الشعبية"..غزة تحتفل بـ"يوم التراث الفلسطيني"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

على أنغام الموسيقى الفلسطينية الشعبية والحياة البدوية القديمة، انطلق في قطاع غزة مهرجان "يوم التراث الفلسطيني".

المهرجان الذي أقيم بتنظيم من قرية الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة، ويستمر لمدة يومين، شهد رقصات فلسطينية كالدحية، والدبكة الشعبية.

كما جسد المهرجان، حياة الفلسطينيين قبل عام 1948، واستعرض صورا عن الحياة في الماضي.

وعرض في المهرجان مأكولات قديمة لا تزال موجودة حتى عصرنا الحاضر، بالإضافة، لملابس وأقمشة، ومطرزات وأدوات قديمة تراثية.

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وقالت نهاد شقليه، مديرة "قرية الفنون والحرف"، لـ"الخليج 365"، "نحتفل بيوم التراث للحفاظ على تراثنا ونثبت هويتنا الفلسطينية على الأرض".

وأضافت: "نقول للعالم أن للفلسطينيين تراث فمن ليس له تراث ليس له هوية ووطن".

ولفتت إلى أن الهدف من إحياء يوم التراث "الحفاظ عليه من النسيان والسرقة".

ويحتفل الفلسطينيون في 7 أكتوبر / تشرين الأول من كل عام بـ "يوم التراث الفلسطيني"، من خلال إقامة المعارض والاحتفالات التراثية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.