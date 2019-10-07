وزير يمني: الإمارات تعزز قواتها في الجنوب ولا تعتزم الانسحاب

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني، إن الإمارات "تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة وليس لديها النية للانسحاب".

وأضاف في تغريدة له على تويتر، الإثنين: "ستخرج الإمارات لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالانقلاب الغادر في عدن".

وأوضح الوزير اليمني أن الإمارات "دولة معتدية"، معتبرا إصرارها على "البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال".

ولم تعقب السلطات الإماراتية على ما ذكره الوزير حتى الساعة 16.30 تغ.

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وكان وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، قال أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي استغل انسحاب الإمارات وهاجم قوات الجيش اليمني.

وفي بداية سبتمبر/ أيلول الماضي استهدف انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي، قوات حكومية يمنية بمحافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وبررت الإمارات غاراتها بانه استهداف لـ"تنظيمات إرهابية"، وهو ما نفته الحكومة اليمنية، واعتبرت استهداف الطيران الإماراتي للجيش "عدوانا سافرا وانحرافا" عن أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي‎.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.