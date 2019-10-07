السفير القطري يؤكد دعم الدوحة للخرطوم في كافة المجالات

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أكد السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن على الكبيسي، الإثنين، دعم القيادة القطرية للسودان في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السوداني، جمال الدين عمر، السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتطورة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار السفير القطري إلى التعاون العسكري في مجال التدريب بين البلدين.

وأكد الكبيسي على دعم القيادة القطرية للسودان في كافة المجالات، وفق الوكالة.

وتطرق اللقاء إلى دور قطر في دعم السلام والاستقرار بالسودان، استنادًا على جهودها في إحلال السلام بإقليم دارفور (غرب).

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ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضتها حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليها الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

وأوفت قطر بتعهد يبلغ 177.4 مليون دولار لمؤتمر مانحين عُقد في الدوحة، عام 2013، وقضى بجمع 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار دارفور.

كما تطرق اللقاء إلى تطوير حجم الاستثمارات القطرية.

وتستثمر قطر 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، بحسب بيانات رسمية سودانية.

ويعاني السودان من وضع اقتصادي متردٍ فَجَّرَ، أواخر العام الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).

وبدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.