وفد من "تيكا" يزور العاصمة الليبية لدراسة ترميم آثار عثمانية

أنقرة / نازلي يوزباشي أوغلو / الخليج 365
زار وفد من المهندسين المعماريين تابع لـ"الوكالة التركية للتعاون والتنسيق" (تيكا) العاصمة الليبية طرابلس؛ لدراسة ترميم آثار عثمانية بها وإنشاء مركز تدريب مهني هناك.
وقالت "تيكا"، في بيان الإثنين، إن وفدا من المهندسين المعماريين والفنيين زاروا منطقة المدينة القديمة في طرابلس لفحص ودراسة الآثار العثمانية المقرر ترميمها، والتي تعرضت لأضرار في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوكالة التركية أن أعمال الفحص والدراسة جرت بالتعاون مع إدارة المدن التاريخية الليبية، وشملت كل من مسجد أحمد باشا القرماني ومسجد وضريح تورغوت ريّس والمكتبة البحرية العثمانية.
وذكرت أن السلطات الليبية ترغب في إعادة العمل على ترميم الآثار بناء على اتفاقيات تمت في العام 2013-2014.
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