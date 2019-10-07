غزة.. تشييع جثمان فلسطيني استشهد متأثرا بإصابته في مسيرات العودة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365
شيّع فلسطينيون، الاثنين، جثمان شاب استشهد صباحا، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في فبراير/ شباط الماضي، أثناء مشاركته في "مسيرة العودة" قرب الحدود الشرقية لبلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان "فادي أسامة حجازي" (21 عاما)، في مسجد "الندى"، في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.
وفي وقت سابق من صباح الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، عن استشهاد "حجازي" متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.
وينظم الفلسطينيون، مسيرات سلمية أسبوعية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/ آذار 2018، للمطالبة برفع الحصار، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.
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