إصابة لاعب ليفربول محمد صلاح ليست خطيرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن النجم محمد صلاح سيكون مؤهلا للمشاركة مع ليفربول فور نهاية العطلة الدولية الحالية بعد نحو 10 أيام، ولكن دون توضيح تفاصيل إصابته.

وبات مسؤولو ليفربول مقتنعين أن صلاح قد تفادى، لحسن الحظ، إصابة بالغة في الكاحل جراء التدخل العنيف ضده.

وذكرت الصحيفة أن أطباء الفريق بعدما أخضعوا صلاح لعدة فحوصات في الساعات الماضية يرون أن موعد عودته قد يتزامن مع نهاية فترة التوقف الحالية.

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وكان قد تعرض صلاح، لإصابة في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (2-1)، اضطر على إثرها لمغادرة ساحة المباراة.

وتسبب تدخل عنيف من لاعب وسط “الثعالب” حمزة تشودري في إصابة “مو”، وتفاوتت التكهنات بين تعرض صلاح لإصابة محدودة في القدم، وتقديرات باعتبارها قطع في وتر أكيليس قد يؤدي إلى غياب صلاح لفترة طويلة.

وتأكد في وقت سابق، أن صلاح لن يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمواجهة بوتسوانا في الـ14 من الشهر الجاري، بعدما فضل مدرب “الفراعنة” حسام البدري، منحه الراحة.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية، الأحد 20 أكتوبر الحالي، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد، في مباراة سيتيح الفوز بها للاعبي الريدز تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 18 مباراة متتالية في “البريميرليغ”، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.