بايرن ميونيخ ينتقد إصرار الاتحاد الفرنسي على استدعاء هيرنانديز للمنتخب

الخليج - د ب أ

انتقد نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) إصرار الاتحاد الفرنسي للعبة على استدعاء المدافع لوكاس هيرنانديز للمشاركة مع منتخب بلاده، في الوقت الذي أعلن فيه النادي إصابة اللاعب.

وقال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في بيان نشر اليوم الاثنين “أشعر بالحيرة إزاء تصرف الاتحاد الفرنسي.”

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وأضاف “أود أن أوضح أن لوكاس هيرنانديز لم يكن قادرا على المشاركة مع بايرن في مباراته بدوري أبطال أوروبا التي خاضها في لندن أمام توتنهام يوم الثلاثاء الماضي وكذلك في المباراة أمام هوفنهايم يوم السبت في البوندسليجا.”

وكان هيرنانديز قد خضع لجراحة في الركبة في وقت سابق من العام الجاري، بعد إعلان انتقاله إلى بايرن ميونخ قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد أعلن بايرن ميونخ أن اللاعب واجه مشكلة في الركبة نفسها بعد المشاركة في المباراة أمام بادربورن في 28 أيلول/سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبات يحق لها تقييم حالة أي من لاعبيها من خلال أجهزتها الطبية في حالة إعلان النادي إصابة اللاعب، ولكن هذا لا يطبق بالضرورة دائما.