- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
انتظم لاعبو منتخبنا الوطني اليوم الاثنين في معسكرهم بمدينة بريدة في منطقة القصيم استعداداً لمواجهة منتخب سنغافورة يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
حيث سيجري منتخبنا الوطني مرانا على ملعب نادي التعاون “المنشأة الجديدة” ، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالتغطية في الربع ساعة الأولى.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.