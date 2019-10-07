لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر القصيم

صحيفة الخليج الالكترونية

انتظم لاعبو منتخبنا الوطني اليوم الاثنين في معسكرهم بمدينة بريدة في منطقة القصيم استعداداً لمواجهة منتخب سنغافورة يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

حيث سيجري منتخبنا الوطني مرانا على ملعب نادي التعاون “المنشأة الجديدة” ، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالتغطية في الربع ساعة الأولى.