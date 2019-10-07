مواليد 1896.. معمر هندي يثير الذهول في مطار أبو ظبي

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
معمر هندي
كتب
الخليج 365
حالة من الذهول انتابت الموظف المسؤول في جوازات مطار أبو ظبي الدولي، عندما قدم إليه زائر عمره يزيد عن قرن وعقدين من الزمان، حسبما كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات.
وقال موقع سكاي نيوز عربية، إن زائر هندي وصل إلى مطار أبو ظبي الدولي مؤخرا، قادما من منطقة "فاراناسي" في الهند، ويبلغ من العمر 124 عاما.
وأثار هذا الرجل المعمر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تبين أنه ولد بمنطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.
ونفى "الدلال" في الوقت ذاته ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.
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