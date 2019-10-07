مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني: 2.6 مليار دولار حجم التبادل بين البلدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ولبنان بلغ العام الماضي 2.6 مليار دولار، في حين وصلت الاستثمارات الإماراتية في لبنان حتى 2016 إلى 7.1 مليار دولار، ووصلت الاستثمارات اللبنانية في الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2.2 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الثاني في أبوظبي، والذي افتتح فعالياته، الاثنين، سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.

وأكد الحريري، في كلمته الافتتاحية، أن العلاقات بين الإمارات ولبنان تاريخية ومتجذرة، موضحاً أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في اقتصاد لبنان، وأسهمت في مساعدة لبنان في مختلف المجالات.

وقال: «لقد استقبلت الإمارات الشباب اللبناني، ووفرت لهم الدعم وأجواء العمل للمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها، كما أن الإمارات أسهمت في استقرار لبنان مالياً واقتصادياً واجتماعياً، كما تدعم لبنان في مختلف المحافل الدولية للحفاظ على استقرار لبنان الأمني والسياسي، كما وقفت الإمارات إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة».

وذكر الحريري أن المؤتمر يشكل فرصة لخلق شراكات استراتيجية بين ممثلي القطاع الخاص في كل من لبنان والإمارات، موضحاً أن الحكومة اللبنانية دشنت رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار وإطلاق مشاريع تأهيل البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات.

وأضاف: «نفتقد ديناميكية القطاع الخاص في لبنان، بينما القطاع الخاص في الإمارات متطور، ونأمل أن يوجد تعاون أكبر بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين».

وذكر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، في قراءة سريعة لمؤشرات التعاون التجاري والاستثماري، أن تقدماً ممتازاً قد تحقق في العام الماضي على صعيد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بإجمالي بلغ أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي، وبنمو نسبته 34% مقارنة بعام 2017.

ومن عام 2017 إلى 2018 أيضاً، نمت واردات الإمارات من لبنان بنحو 21%، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55%.

وبحسب أرقام الربع الأول من عام 2019، نجد أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين اقتربت من 700 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تحقيق عتبة 3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات اللبنانية، حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018.

وتابع المنصوري: «وعلى الجانب الاستثماري استقطبت أسواق دولة الإمارات استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، وهي موزعة على قطاعات حيوية مثل القطاع المالي والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها».

وقال: «وفي المقابل وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى عام 2016 إلى أكثر من 7.1 مليار دولار، شملت قطاعات مهمة أيضاً مثل عمليات الموانئ البحرية وصناعة الأدوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي والسياحة والضيافة والأنشطة العقارية والخدمات المصرفية والطاقة والصناعات البتروكيميائية».