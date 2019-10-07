السادات: 11 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019 حاجز الـ 11 مليار درهم بحسب ما ذكره رئيس مجلس الأعمال المصري - الإماراتي- رئيس مجلس إدارة «اتصالات مصر» جمال أنور السادات.

واستعرض السادات سبل تعزيز التبادل التجاري الثنائي مع جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وتشجيع وفتح آفاق الاستثمار أمام المستثمرين الإماراتيين لتوسيع استثماراتهم وتعزيزها على الأراضي المصرية بما يضمن تحقيق عوائد مجزية لصالح الطرفين في شتى المجالات والقطاعات.

وقال السادات: "تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) وتتركز في قطاعات مهمة مختلفة كالخدمية والسياحية والزراعية والطاقة والغاز والبنية التحتية والموانئ والتجزئة، في حين وصلت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين نهاية 2018 قرابة 4.8 مليار دولار".

وأشار السادات إلى أن السلطات المصرية تعمل بشكل جليّ على تهيئة الظروف المناسبة لفتح باب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من قبل الجانب الإماراتي، لتعزيزها على الأراضي المصرية، وهي في مشاورات مستمرة ومباحثات بشكل دوري مع الجانب الإماراتي لتذليل العقبات حيال ذلك.

وقال الجروان إن «المجلس» يتابع بشكل حثيث البيئة الاستثمارية في مصر، وهي باتت مشجعة جداً ومغرية أمام المستثمر الإماراتي وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي في مصر ووجود البنية التحتية المشجعة وتعويم العملة المصرية وتوفير الفرص الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين.

وأشار الجروان إلى أن الاستثمار الخارجي هو جزء مهم من دورة الاقتصاد الوطني، حيث لامست قيمة الاستثمارات الإماراتية في الخارج 1.5 تريليون دولار وهي تتوزع على أكثر من 90 دولة عالمية وتغطي كافة الدول العربية وفي شتى القطاعات والمجالات.