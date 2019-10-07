منشورات القاسمي في معرض «ليبر» للكتاب بمدريد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك منشورات القاسمي في معرض «ليبر» الدولي للكتاب في مدريد، الذي تنطلق فعالياته بعد غد، بمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومن أبرز مؤلفات سموه المعروضة في جناح المنشورات: «الحقد الدفين»، «الشيخ الأبيض»، و «الأمير الثائر»، و«بيان المؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد»..الخ.

تدور أحداث رواية «الحقد الدفين» التاريخية حول قصة رجل حاقد (البوكيركي) شارك في الحروب الصليبية في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، في إشارة واضحة إلى الروح العدائية التي طبعت الحملات البرتغالية في دول الشرق، وها هو يحلم بتحويل مجرى نهر النيل من إثيوبيا إلى البحر الأحمر ليحول مصر إلى صحراء قاحلة.

وتتحدث رواية «الأمير الثائر» عن قصة حقيقية، يقدمها سموه للقارئ العربي ليطلع من خلالها على جزء من تاريخه في الخليج العربي، مستلهماً تاريخ المنطقة في قصة مشوقة حول حياة وكفاح وموت أمير عربي ثائر هو الأمير مهنا الذي استطاع أن يهزم أقوى الدول، ويوم غدر به رفاقه كان سقوطه المخزي، فما أكثر أشباه الأمير مهنا في وطننا العربي المعاصر.

ومن مؤلفات سموه في التاريخ، ستشارك «المنشورات» بكتاب مهم ومترجم إلى اللغة الإسبانية هو «بيان المؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد» وقيمة هذا الكتاب أنه يقدم حقيقة طالما لصقت بالبحار العربي ابن ماجد، فقد عثر المؤلف على مخطوطة يوميات الرحلة الأولى لفاسكو دغاما إلى الهند، وهي نسخة محفوظة في المكتبة العامة في مدينة أوبورتو البرتغالية، ومنها انطلق التحقيق في (براءة ابن ماجد) مما لصق به من تهم بشأن إرشاد البرتغاليين إلى الهند، وهي قضية ظلت على مدى سنوات محور بحث عكف عليه المؤرخون فاختلفوا واتفقوا وتفرقوا.

ويشيرسموه في مقدمته إلى الآراء المختلفة حول الملاحة البرتغالية إلى الهند وخصوصاً يوميات رحلة فاسكو دغاما، التي وردت ضمن أكثر من مذكرة أو يومية، يتولى الباحث عرضها وعرض ترجمتها، فيسافر إلى أوبورتو، حيث مكتبتها العامة التي أتاحت له الوقوف على نسخة المخطوطة الأصلية لليوميات، ويجد سموه في المخطوطة ما يرشده إلى براءة ساحة ابن ماجد من إرشاد البرتغاليين إلى الهند.