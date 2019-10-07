إقبال متوسط على الانتخابات التشريعية في تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبق المرشح الرئاسي الموقوف رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي،أمس الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية وأعلن من داخل سجنه فوز حزبه بالاستحقاق،فيما أغلقت صناديق الاقتراع في السادسة بتوقيت جرينتش أبوابها أمام أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً،وسط اقبال وصف بالمتوسط.وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، في السابعة صباحاً بتوقيت جرينيتش ،واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع في العاصمة تونس وكانت نسبة الإقبال ضعيفة نسبياً، ولكنها تحسنت بعد منتصف النهار.وبموجب هذه الانتخابات، التي شارك فيها قرابة 15 ألف مرشح، سيتشكل المشهد النيابي الجديد لثالث برلمان بعد ثورة 2010 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية الخميس المقبل على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل.وحث رئيس الحكومة ورئيس حركة «تحيا تونس» يوسف الشاهد، التونسيين، على التصويت بكثافة .وقال الشاهد للصحفيين إثر قيامه بالتصويت في مركز اقتراع بمدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس .«كل ورقة انتخاب لها أهمية اليوم»، وعبّر الشاهد عن «أمله في أن تكون النتائج في مستوى المأمول وتكون تونس بمستقبل جديد، محصنة بديمقراطية آمنة من المخاطر».وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ماسيمو كاستالدو «لاحظنا أنه تم احترام جميع التدابير في مناخ سلمي. كما أبدت فرق مراكز الاقتراع حرفية في العمل».

برلمان مشتت

ويتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتّتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، ما سيجعل من الصعب التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة التي أفرزت مرشحين غير متوقّعين، هما أستاذ قيس سعيّد ونبيل القروي. وتمثل دائرة تونس1 بالعاصمة حلبة صراع محتدم بين رؤساء قوائم الأحزاب التي لها ثقل في الساحة مثل رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي وسامية عبّو «التيار الديمقراطي» وسميرة الشواشي «قلب تونس».

وأظهرت توجّهات التصويت للدورة الرئاسيّة الأولى أن الناخبين اختاروا اللجوء إلى «تصويت عقابي» ضد المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وبخاصة في ما يتعلق بالبطالة والتضخم.

متنافسون جدد

دخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القوائم المشاركة، ومن المنتظر أن يُحدِثوا مفاجأة ويحصلوا على عدد مهمّ من المقاعد.

وتتنافس 1506 قوائم بينها 674 حزبية و324 ائتلافية و506 مستقلة.

وكانت استطلاعات الرأي قد اشارت الى أنّ «قلب تونس» سيتمكّن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية ويتنافس عليها مع «النهضة».

ويجعل تعدد الأحزاب واختلافها من إنجاز بقيَّة مراحل المسار الانتخابي أمراً صعباً، خصوصاً أنّ تشكيل الحكومة يتطلّب توافقاً واسعاً وغالبيّة 109 مقاعد. وتظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوصّل إلى توافقات.

وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها المحكمة الدستورية.(وكالات)