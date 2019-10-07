علمت صحيفة "التيار" من مصادر رفيعة أن الأمين العام للمجلس السيادي، طلب توضيحا حول المادة (57) الخاصة بالإفراج عن المساجين في المناسبات في كل الجرائم.
وفي سياق متصل أنهت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مراجعة قوائم الحق العام والخاص.
وأوضحت الإدارة أنها تقدم كافة المساهمات لإنجاح البرامج الإصلاحية داخل السجون.
وشددت السلطات على حرص الشرطة على نجاح المبادرة ومتابعة مراحلها.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... السيادي يشرع في تنفيذ مبادرة لإطلاق سراح السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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