تنبيه من رئيس البرلمان المصري للنواب بشأن الحديث عن السياسة الخارجية

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يأتي قرار عبد العال وفقا للمادة التاسعة من لائحة البرلمان، في إشارة إلى بيان لجنة الشؤون الإفريقية حول سد "النهضة"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
© AP Photo / Elias Asmare
وأضاف "أنتم نواب ولا قيد عليكم في مخاطبة وسائل الإعلام، ولكن فيما يخص هذه الجزئية الخاصة بالسياسة الخارجية ننسق فقط، فأنا لا أقول لا تتواصلوا، فأنتم تمثلون جزء من السلطة العامة، وحتى لا تتلقف أي وسيلة معادية من هنا أو هناك هذا الكلام وتستخدمه بشكل مختلف".
وأكمل عبد العال "أرجو من النواب التحدث مع المواطنين خاصة فئة الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب، ويفتقدون للحديث مع أحد ليسمعهم".
وأتم "أنتم لديكم قدرة على التحرك في دوائركم وفي الشارع، واتركوا لهم حق الحديث بلا سقف، فربما يكون هناك أمور غامضة عليهم بسبب تشويه وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المعلومات لديهم، ولو تحدثتم كل شهر إلى 500 شاب سنحقق رقم كبير في فترة قصيرة".
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