شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بفرنسا: الحكومة وانفصاليو الجنوب يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير اليمنى لدى فرنسا، اليوم، الاثنين، إن الحكومة المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبين يقتربون من التوصل إلى اتفاق سينهى صراعا على السلطة في عدن ويمنح قوات التحالف السيطرة مؤقتا على المدينة الساحلية.

وأضاف السفير رياض ياسين عبدالله، لرويترز، فى باريس أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق.

وتستضيف السعودية، التي تقود تحالفا عربيا يقاتل حركة الحوثي اليمنية، محادثات غير مباشرة منذ شهر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء المواجهة التي تفتح جبهة جديدة في الحرب المعقدة.

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وأوضح عبد الله أن قوات التحالف ستنتشر مؤقتا في عدن وأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع.

وعندما سُئل بشأن ما إذا كانت السعودية تدرس اقتراحا لحركة الحوثي، المتحالفة مع إيران، لشكل من أشكال وقف إطلاق النار قال عبد الله إن السعودية تدرس الاقتراح لكنه عبر عن شكوكه بشأن صدق نوايا حركة الحوثي.

وقال السفير "نعم لكن الشرط الوحيد هو أن يوقف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن... الأمر جاد لكن يعتمد على الحوثيين".