شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن زايد يصدر مراسيم أميرية بتعيينات وإنشاء دائرة للإسناد الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي.

كما أصدر الرئيس الإماراتى، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيا،ن عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لديوان ولي العهد.

وأصدر كذلك مرسوماً أميرياً بتعيين الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، عضو المجلس التنفيذي رئيساً لمكتب رئيس المجلس التنفيذي والذي تم استحداثه وتحديد مهامه.

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كما أصدر مرسوماً أميرياً بتكليف معالي فلاح محمد الأحبابي بمهام رئيس دائرة النقل بالإنابة بالإضافة إلى مهامه.

كما أصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الإسناد الحكومي. ونص المرسوم على تعيين معالي علي راشد قناص الكتبي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي.

وبموجب المرسوم، يتبع لدائرة الإسناد الحكومي كل من مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية.