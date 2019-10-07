شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصل مدريد فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم، مطار توريخون في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، ويزور عددا من المؤسسات الأكاديمية والحكومية، ويشهد افتتاح معرض ليبر الدولي للكتاب بمدريد الذي تتوج فيه مشاركة الشارقة لهذا العام كضيف شرف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص حاكم الشارقة على تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة ومملكة إسبانيا وتحقيق التبادل الفكري بين الجانبين في مجالات الثقافة والفن، وللوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها إسبانيا في تنمية نهضتها الثقافية الشاملة.

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وكان في استقبال حاكم الشارقة لدى وصوله سعادة ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الاسبانية وسعادة كاريداد باتايا خونكو مديرة المراسم في وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا.. وسارا غازي المهري رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية، وعلي محمد المرزوقي رئيس قسم الخدمات المساندة في سفارة الدولة .