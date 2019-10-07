شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستقطب نجوم العالم بفعاليات ثقافية ورياضية فى موسم الدرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن تفاصيل فعاليات موسم الدرعية الذي ينطلق، ضمن مواسم السعودية لعام 2019، في الفترة من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، ويتضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية الكبرى.

وأزاح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال حفل أقيم في حي الطريف التاريخي في محافظة الدرعية، مساء أمس، الستار عن أبرز الفعاليات الرياضية التي ستقام في "موسم الدرعية"، وهي "فورمولا إي الدرعيّة" التي تعود مجدّداً إلى المملكة في موسمها السادس في جولتين متتاليتين يومي 22 و 23 نوفمبر لعام 2019م، بإثارة أكبر بعد انضمام سيارات "بورشه" و "مرسيدس" للمرة الأوّلى.

كما تشهد الفعاليات، "نزال الدرعية التاريخي"، وهو أوّل نزال على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، ويقام 7 ديسمبر 2019 في ميدان الدرعية بين حامل الألقاب الأربعة WBA و IBF و WBO و IBO المكسيكي "آندي رويز"، وحامل ذهبيّة أولمبياد لندن 2012 البريطاني "آنتوني جوشوا".

وبين 12 ، و14 ديسمبرـ تقام فعاليات "كأس الدرعيّة للتنس" كأول بطولة تنس دوليّة تستضيفها المملكة في ميدان الدرعية، وتشهد مشاركة 8 من لاعبي النخبة في العالم بنظام خروج المغلوب.

ويعتبر "مهرجان الدرعيّة للفروسية 2019م" من أبرز فعاليات موسم الدرعية، ويشهد مشاركة 150 من نخبة الفرسان والفارسات من السعودية والعالم، وذلك على فترتين من 12 إلى 14 ديسمبر ، ومن 19 إلى 21 ديسمبر في منافسة تتيح للمشاركين حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020م.

ويشهد موسم الدرعيّة تنظيم مجموعة من الفعاليات الموسيقيّة والترفيهيّة التي تمزج بين الموسيقى العالمية والفنون، وكذلك استضافة أبرز المطاعم والماركات العالمية، كما سيكون حي الطريف مزارا سياحيا للزوّار والسياح في قلب الدرعية، التي قادت هيئة تطوير بوابة الدرعية رحلة تحويلها إلى وجهة سياحيّة فاخرة، مع الحفاظ على الهويّة الثقافيّة المميزة لها، وسيتم إعلان كل الفعاليات الترفيهية العالمية التي سترافق الفعاليات الرياضية في وقت لاحق.

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وقد تم الإعلان خلال الحفل الكبير عن "واحة الدرعية" التي تشكّل القلب النابض لروّاد الموسم بمساحات مفتوحة، تحمل بين طيّاتها أصالة المكان وتاريخ الدرعيّة الذي ينبض بالحياة، حيث تم إنشاء "واحة الدرعية" التي تتجلى فيها جميع سمات المحافظة التاريخية بطابع ثقافي وتعليمي، حيث تعمل الواحة كمنطقة ترفيهية يلتقي فيها الإبداع والأصالة عبر إبراز جمالية الموقع وتعزيزه بالهندسة المعمارية والموارد العصرية، وتسلط واحة الدرعية الضوء على ابتكارات فنية خلاقة عبر توظيف أحدث التقنيات وتوفير مناظر طبيعية مبتكرة يتفاعل معها الحضور بطريقة ملهمة تحفز الخيال.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بإقامة موسم الدرعية، وقال: "الدرعيّة التي انطلقت منها قصة المملكة العربية السعوديّة ستجمع آلاف السياح في مكان واحد يتنازل فيه الأبطال ويتنافس فيه الرياضيون، وتشتعل فيه روح الفرح والترفيه"، لافتا إلى أنه في السنة الماضية فتح المملكة أبوابها أمام السياح من مختلف أنحاء العالم، من خلال تأشيرة "شارك"، وفي هذا العام كبرت الطموحات والأحلام، فجاء موسم الدرعيّة في الوقت الذي فتحت المملكة أبوابها لزوّار العالم للحصول على تأشيرة سياحيّة للدخول إلى المملكة.

وأضاف: "سواعدنا مفتوحة للترحيب بكل الجماهير في فعاليات عالمية يشارك في تنظيمها شباب وشابات المملكة، وندعو الجميع للمشاركة معنا ليكونوا جزءا من هذا التاريخ".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية "جيري أنزيريلو": "الدرعيّة هي القلب النابض للمملكة وهي كنز مختبئ سيكتشفه السياح، حيث يقدّم المكان فرصة ذهبيّة للتعرف على التراث، والتاريخ والثقافة، مع الاستمتاع بأفضل ما يمكن أن تقدمه الرياضة في أي مكان في العالم".

جدير بالذكر أن تذاكر "موسم الدرعية" يتم توفيرها للضيوف والزوار وسياح الخارج عبر الرابط التالي: www.diriyahseason.com ، حيث سيبدأ طرح تذاكر الفورمولا إي يوم 6 أكتوبر، وتذاكر نزال الدرعية التاريخي يوم 13 أكتوبر، وتذاكر كأس الدرعية للتنس يوم 20 أكتوبر، فيما سيتم إعلان تذاكر الفعاليات الأخرى في أقرب وقت، كما يُمكن للسياح من خارج المملكة الحصول على التأشيرة السياحيّة عبر الرابط التالي: www.visitsaudi.com .