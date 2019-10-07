سفير مصر الجديد لدى ساحل العاج يزور "أفريقية البرلمان" قبل سفره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير وائل بدوى، سفير مصر الجديد لدى ساحل العاج، النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان صباح اليوم. وتناول اللقاء التشاور فى شأن توطيد العمل البرلمانى الثنائى وضرورة التنسيق لعقد مباحثات ثنائية على مستوى رؤساء البرلمانات فى كلتا الدولتين. ومن ناحية أخرى، ناقش اللقاء العمل توحيد الأجندات البرلمانية لتحقيق وتعظيم حجم الاستفادة المتبادلة من رؤية مصر فى الاتحاد الأفريقى.

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