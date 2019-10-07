شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: عودة 1384 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1384 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، بينهم 387 لاجئا (117 امرأة و197 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 997 لاجئا (299 امرأة و508 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الاثنين، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية ترميم 7 منازل سكنية ومحطة لضخ المياه ومخبز، كما قامت وحدات سلاح المهندسيين السورى خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة قابلة للانفجار.
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