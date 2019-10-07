الان تتابع انطلاق موسم نوبل.. أمريكيان وبريطاني يتقاسمان جائزة الطب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
انطلق اليوم الإثنين، موسم جوائز نوبل، بالإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للطب، على أن تعلن باقي أسماء الفائزين بالجوائز في الأيام القليلة المقبلة.
وفاز الأميركيان وليام كايلين، وغريغ سيمنزا، والبريطاني بيتر رادلكيف، بجائزة نوبل للطب، بعد نجاحهم في اكتشاف كيفية تحسس الخلايا وتكيفها مع كمية الأكسجين المتوفرة، مما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.
وكانت التوقعات تشير بقوة إلى احتمال فوز الأمريكية صاحبة الأصول اللبنانية هدى زغبي، بجائزة نوبل للطب عن دراستها في التحولات الجينية “ميك بي 2” المسؤولة عن الأمراض الدماغية، حسب ما أعلنته الإذاعة السويدية.
وتشهد الأيام المقبلة، الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، وتليها نوبل للكيمياء، الأربعاء، ثم الآداب، الخميس، ونوبل الاقتصاد، الإثنين المقبل، جائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر.
يشار إلى أن أصغر الفائزين بجائزة نوبل للسلام هي الباكستانية ملالا يوسفزاي، التي فازت بها عام 2014 وهي في سن السابعة عشرة.
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