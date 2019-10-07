«وحدة سوريا» تتصدر محادثات لافروف في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد العراق وروسيا على وحدة الأراضي السورية وضرورة عودتها إلى الجامعة العربية.

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: «شددنا خلال المباحثات على وحدة سوريا، وضرورة عودتها إلى الجامعة العربية، كما بحثنا مسألة مكافحة الإرهاب في إدلب وكيفية التعامل معها».

وأضاف أن «زيارة الوزير الروسي مهمة جداً لنا، وقد تحدثنا في التحديات الأمنية في منطقة الخليج وحماية الملاحة فيه وتأمينها للجميع، كما ركزنا خلال المباحثات أيضاً على التعاون التجاري والاقتصادي ومشاركة الشركات الروسية في إعادة أعمار البنى التحتية وتعزيز الاستثمار في مجالات الدفاع والطاقة والكهرباء».

من جانبه، قال لافروف: «أجرينا مباحثات مكثفة وفاعلة وتطرقنا إلى أفق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطرقنا إلى الملف السوري بعمق وضرورة مكافحة الإرهاب وإطلاق العملية السياسية الفاعلة في سوريا».

وأضاف: «اتفقنا على ضرورة تطبيق المبادرات التي تضمن سلامة وأمن منطقة الخليج، وتوحيد المبادرات التي تجمع مختلف القوى الفاعلة فيها».

ووصل الوزير لافروف في وقت سابق الاثنين إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية يرافقه وفد كبير في مجالات النفط والدفاع والطاقة للبحث في استثمارات مستقبلية في العراق.