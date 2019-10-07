هزاع المنصوري يتحدث للإعلام الأربعاء المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، سيعقد مؤتمراً صحفياً في موسكو يوم الأربعاء المقبل، التاسع من الشهر الجاري، بمشاركة الرائدين الأمريكي نك هايغ والروسي ألكسي أوفشينين، اللذين عادا معه على متن مركبة سويوز أم أس 12 في الثالث من أكتوبر الجاري.

وكان المنصوري عبرّ عن حنينه للإمارات، من خلال تغريدة نشرها على "تويتر" قال فيها: "رغم الأميال التي فصلتنا، كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض".

وأرفق تغريدته بثلاث صور لمنطقة ليوا في أبوظبي، كان قد التقطها خلال تواجده على متن المحطة الدولية للفضاء في الأول من أكتوبر الجاري.