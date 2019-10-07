شكرا لقرائتكم خبر عن 54 يوماً لتطبيق الضريبة الانتقائية على أدوات التدخين الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أي بعد 54 يوماً من الآن.

وطالبت الهيئة جميع منتجي ومستوردي ومخزني أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة المبادرة إلى التسجيل في النظام الإلكتروني للهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية في حال عدم تسجيلهم حتى الآن.

وشددت الهيئة على ضرورة تسجيل جميع السلع الانتقائية التي يقومون بتوريدها في حال كانت مشمولة بقرار مجلس الوزراء، وأكدت أن هذه الخطوة ستجنب جميع الأطراف المعنية أي عقبات في الاستيراد أو مخالفات قد تنتج عن التأخير في استكمال التسجيل.

وكانت دولة الإمارات بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، وذلك بهدف الحد من استهلاكها من جهة والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات النفع العام.

وتراوحت نسبة الضريبة الانتقائية وفقاً للقانون الذي صدر سابقاً بين 50% و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ويتجاوز عدد السلع التي تم حصرها في أكتوبر 2017 وتخضع للضريبة الانتقائية 1700 سلعة، ومن المنتظر زيادة قائمة السلع التي ستشملها الضريبة مع تطبيقها على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.