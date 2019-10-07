شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 430 سيارة «هوندا أوديسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة الاقتصاد في الإمارات حملة استدعاء 430 سيارة «هوندا أوديسي»، موديل 2018-2019 لفحص آلية التوقف، وفحص طرف توصيل البطارية، وتحديث وحدة التحكم في نقل الحركة.

وأوضح بيان الوزارة أن سبب الاستدعاء في السيارات المستهدفة يعود إلى احتمال وجود ارتخاء في طرف توصيل البطارية قد يؤدي إلى انتقال ناقل السرعة إلى وضعية التوقف أثناء القيادة، وهو الأمر الذي قد يسبب حدوث أضرار في آلية التوقف، واحتمال تحرك السيارة أثناء وضع ناقل الحركة على وضعية التوقف.

وذكر البيان أنه سيتم التكفل بجميع إجراءات تصليح الخلل المتعلق بهذه المشكلة، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة، فيما ستبدأ شركة المشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الدولة، بالتواصل مع العملاء لإعلامهم بهذا الخلل، وتنظيم حجز الخدمة وفقاً لذلك.

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