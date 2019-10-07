شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكيان وبريطاني يحصدون جائزة نوبل في الطب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأمريكيان وليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف بجائزة نوبل للطب لعام 2019 مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة، وهو ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار: «أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستواه بقيت لغزاً لفترة طويلة».

وأضاف «تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالاً كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب في الجسم».

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