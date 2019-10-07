شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية متهم بالاعتداء على رجال الشرطة خلال توقيفه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت محكمة جنايات الشارقة قضية اتهم فيها عربي بالاعتداء على رجال الشرطة خلال توقفيه بأحد مراكز الشرطة في الإمارة بعد ضبطه بناء على بلاغ مسبق.

وجاء في أقوال الشاهد الأول، ويعمل في شرطة الشارقة، أنه ألقى القبض على المتهم بناء على بلاغ يفيد بشربه الكحوليات.

وبعد إحضاره إلى مركز شرطة واسط سمع صراخه وشجاره مع العناصر الشرطية، وبعد الوصول إلى غرفة التحفظ، تبين أن المتهم لا يريد الانصياع لأوامر أفراد الأمن بالتفتيش، بل دفع أحد الأفراد في صدره، كما دفع الشاهد كذلك إلى أن حضر الضابط المناوب، وطلب منه التقيد بالقوانين والتفتيش قبل إيداعه بالحجز، لافتاً إلى أن أحداث واقعة الاعتداء كانت بين الساعة الـ 4 والـ 6 صباحاً.

وبمواجهة المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، أنكر اعتداءه على رجال الأمن، وتمسك بأقواله التي أكد فيها أن الأفراد بالمركز سبق أن فتشوه، وأنه اعتُدي عليه خلال توقيفه، معترفاً بشربه للمشروبات الكحولية إلا أن سبب ضبطه وإحضاره للمركز هو بلاغ حرر ضده بأنه تتبع امرأة وضايقها مع إنكاره للتهمة الأخيرة.

من جهتها، أجلت محكمة جنايات الشارقة القضية لتاريخ الـ 28 من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، للاستماع إلى أقوال بقية الشهود، مع استمرار حبس المتهم.