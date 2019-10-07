شكرا لقرائتكم خبر عن تطوّع بتوصيلها 3 مرات إلى عملها ثم سرق هاتفها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سرق تاجر آسيوي (52 عاماً) هاتفاً ذكياً بالإكراه من بائعة إفريقية (22 عاماً) بعد أن تطوع بتوصيلها إلى عملها 3 مرات من دون أي مقابل.

وتفصيلاً، دلت أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي أن جريمة السرقة تعود إلى ما قبل عيد الأضحى الماضي، حيث تعرفت المجني عليها إلى المتهم، وتطوع بأن يوصلها إلى عملها ثلاث مرات من دون مقابل.

وعندما أبدت عدم رغبتها في تكرار ذلك، طالبها بمبلغ 150 درهماً قيمة توصيلها، ثم غادرت مقر سكنها، وخرجت لقضاء إجازة العيد مع صديقتها لبضعة أيام في مدينة العين.

وفور عودتها بدلت ملابسها، وخرجت من مقر سكنها، لتذهب مع صديقتها التي كانت تنتظرها في سيارة أجرة، وأثناء خروجها وتوجهها إلى السيارة فاجأها المتهم، واعتدى عليها بضربة على رأسها من الخلف، ثم سحب منها هاتفها الذكي المتحرك، والذي يقدر بـ 800 درهم، ولاذ بالفرار.

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