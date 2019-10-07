شكرا لقرائتكم خبر عن تبديل بطاريات محطة الفضاء الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف رواد الفضاء عملية تبديل بطاريات محطة الفضاء الدولية، ما يتطلب خمسة أشواط من المشي في الفضاء.

وقد نقلت إلى المحطة نماذج جديدة من بطاريات الليتيوم أخف وزناً من المستخدمة حالياً والتي بلغ وزنها 180 كيلوغراماً، بأخرى أكثر تطوراً حيث تستبدل كل اثنتين بواحدة جديدة تدوم حتى نهاية مهمة المحطة.

وقد خدمت البطاريات الحالية عشر سنوات حتى الآن.

وشكلت البطاريات جزءاً أساسياً من نظام الطاقة الشمسية الذي يغذي المحطة.

وبدأت عملية استبدالها منذ عام 2017 حيث أنجز الرواد نصف المهمة.

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