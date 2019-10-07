«أنطولوجيا الشارقة».. أكثر من رئة للبحر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتح مكتب العاصمة العالمية للكتاب، الباب أمام الشعراء والأدباء العرب الشباب للمشاركة في إصدار كتاب «أنطولوجيا الشارقة» الذي يقدم مختارات شعرية وسردية من الأدب العربي المعاصر تحت عنوان «كم رئة للبحر»، ويوثق لتجارب أسماء وكتاب يشكلون اليوم ملامح المشهد الثقافي العربي.

وتتولى لجنة مكونة من نخبة من الأدباء والنقاد والمتخصصين مهام اختيار النصوص.

ويشترط على الراغبين في المشاركة أن تكون النصوص المقدمة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأن يكون الكاتب من مواليد عام 1980 وما بعد، وأن يكون له كتاب واحد منشور على الأقل.

وعلى المتقدمين للمشاركة إرسال نصوصهم في ملف «word» وأن لا يتجاوز عدد الكلمات 5000 كلمة، إضافة إلى صورة من جواز السفر، ونبذة عن الكاتب تتضمن: مكان المولد وتاريخه، العمل ومكان المعيشة، الإصدارات الأدبية، والجوائز والترشيحات إن وجدت، وصورة شخصيّة ذات جودة عالية. على أن تُرسَل الملفات المطلوبة في رسالة إلكترونية في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل على البريد الإلكتروني: [email protected]

وستُعلن قائمة الأسماء المُشارِكة في الكتاب عبر مختلف منصّات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، وسيتم نشر الكتاب وتوزيعه خلال الحفل الختامي لعام الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، الذي يقام في 23 إبريل 2020.