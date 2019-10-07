«العليا لانتخابات استشاري الشارقة» تناقش المستجدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تقدمت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ببالغ الشكر والعرفان لدعمه الدائم ومتابعته المستمرة لتعزيز مبدأ الشورى في إمارة الشارقة، مما انعكس على نجاح التجربة الانتخابية منذ مرحلتها الأولى التي عرفت زيادة كبيرة في عدد المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس.

وناقشت اللجنة آخر مستجدات العملية الانتخابية، وإحصائيات قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الاستشاري لسنة 2019، واطلعت على مراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الاستشاري الواردة من لجنة إدارة الانتخابات وتتضمن تسجيل المرشحين، وتتبعها مرحلة الاقتراع وصولاً إلى المرحلة الرابعة التي يجري خلالها فرز الأصوات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخراً بمكتب سمو الحاكم، برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، وسالم محمد النقبي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، ومحمد حسن خلف، والعقيد عمر سلطان أبو الزود، وأحمد سعيد الجروان، والمستشار يوسف حسن آل علي، مقرر اللجنة، ومحمد عبد الرحمن آل علي، عضو لجنة إدارة الانتخابات.

وأكد المستشار الدكتور منصور بن نصار أهمية المراحل المقبلة من الانتخابات التي تكمل ما حققته العملية الانتخابية من نجاح كبير شكلت به إمارة الشارقة قدوة ريادية في الوعي البرلماني، داعياً أبناء إمارة الشارقة من المواطنين والمواطنات إلى تلبية متطلبات جميع مراحل العملية الانتخابية، وممارسة أدوارهم وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

ودعا المرشحين من أصحاب الكفاءة والخبرة لخوض تجربتهم في حمل المسؤولية، وتمثيل أبناء الإمارة مع بدء مرحلة التسجيل من 20 حتى 22 أكتوبر 2019، التي يتبعها الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يخصص يوم 30 أكتوبر لرد اللجنة العليا على الاعتراضات، و31 أكتوبر لإعلان قائمة المرشحين النهائية. وتستمر مدة فترة الحملات الدعائية للمرشحين 14 يوماً اعتباراً من الأول حتى 14 نوفمبر، ويكون 7 نوفمبر آخر موعد لانسحاب المرشحين ولتقديم أسماء وكلاء المرشحين.

كما تستمر فترة انتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمدة أربعة أيام، اعتباراً من تاريخ 20 حتى 23 نوفمبر، وتعلن نتائج الفرز الأولية في 24 نوفمبر 2019.

ويخصص يوما 25 و26 نوفمبر للطعون في نتائج الفرز، فيما يكون رد اللجنة على الطعون في 27 نوفمبر، ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين (عدم وجود انتخابات تكميلية) بتاريخ 28 نوفمبر.

وحدد الجدول الزمني تاريخ 8 ديسمبر للانتخابات التكميلية و9 ديسمبر لإعلان نتائج الفرز الأولية، واليوم الذي يليه للطعون في نتائج الفرز التكميلية، ويوم 11 ديسمبر لرد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز، واعتماد القائمة النهائية للفائزين.