"لا علاقة لنا بهم"... تحذير من الخارجية السعودية من "ممارسات مشبوهة"

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنها تلقت شكاوي من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، ويطلبونهم بدفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وحساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".
وقال السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، إنه "لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة".
وأكد الوزير بأنه على المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.
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