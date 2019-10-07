مصر تفصل 1070 معلما بسبب انتمائهم لـ"الإخوان المسلمين"

نقل موقع "مصراوي" عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، أنه تقرر فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام.

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وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "هي نسبة صغيرة من مليون ونصف معلم، لحماية أولادنا"، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا لبحث مشكلات المعلمين، لافتًا إلى أنه سيجرى وضع إطار عام لجدارات المعلم وكيفية اختياره وقياس الكفاءة حيث يكون التعيين بالاستحقاق.

في السياق ذاته، أوضح شوقي، أن الوزارة ستدشن يوم الأربعاء، أكبر بوابة للتوظيف بالوزارة يوم الأربعاء المقبل، والتي ستمكن من توظيف نحو 120 ألف معلم.

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وأضاف الوزير المصري: "البوابة ستكون متاحة لمن يريد التعاون مع الوزارة، وسيتم الاستعانة بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة من (معلمين - إداريين - عمال)".

وأوضح أن التقديم على تلك الوظائف سيكون إلكترونيا بصورة كاملة، وشفافا بصورة تامة، وأردف "أي شخص يرغب في العمل بمجال التعليم، لابد أن يسجل بياناته في البوابة".

وشدد شوقي على أن على هذا القرار، ليس ملك لوزارة التربية والتعليم، بل هو قرار دولة.