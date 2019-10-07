مجلس النواب الليبي: مؤتمر برلين خاص بالأطراف الدولية وغير مدعو إليه أطراف ليبية

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بنغازي - سبوتنيك. وأكد بلحيق في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "مؤتمر برلين حول ليبيا خاص بالأطراف الدولية والأطراف الليبية ليست مدعوة إليه".
© Sputnik . Andrey Stenin
وتبدو فرص نجاح المؤتمر ضئيلة خاصة في ظل تمسك كل طرف بشروطه التي لا يراها الطرف الأخر مناسبة، أو يمكن تنفيذها، خاصة أن البرلمان الليبي والجيش الوطني متمسكان بعدم وجود المليشيات في المشهد، فيما تتمسك حكومة السراج باتفاق الصخيرات الذي يمنحها الشرعية الدولية دون الشرعية الداخلية حتى الآن.
وتعقد الآمال على المؤتمر المرتقب بافتراض أنه سيضع بعض الحلول السياسية للخروج من الأزمة الممتدة منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
من ناحيته قال العميد خالد المحجوب، إن الضربات الجوية متواصلة على مدار الساعة، وأن القوات الجوية تقوم بتنفيذ ضربات دقيقة ضد الجماعات المتطرفة والمليشيات.
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