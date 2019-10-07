شرطة لندن تعتقل 135 شخصا من المحتجين

© Sputnik . Alex MacNaughton وأغلق النشطاء طرقا وجسورا وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية، لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون. وفقا لـ "رويترز". وقالت شرطة لندن على تويتر "جرى اعتقال 135 شخصا في المجمل حتى الساعة 1230 اليوم (1130 بتوقيت جرينتش)".

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