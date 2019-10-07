شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى، عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه فى ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.