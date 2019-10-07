شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الحكم بمجلس الوزراء السودانى يُجيز "الخطة الإسعافية" لـ200 يوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أجاز قطاع الحكم والإدارة، بمجلس الوزراء السوداني - خلال اجتماع ترأسه، الفريق ركن ، جمال الدين عمر وزير الدفاع - خطة القطاع "الإسعافية " لمائتي يوم، والتي جاءت وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء السوداني، اليوم الإثنين بأن تلك الأولويات تتمثل في : وقف الحرب ، وتحقيق السلام العادل، ومعالجة الأزمة الإقتصادية، وذلك بالعمل على إيقاف التدهور الاقتصادي، وإرساء أسس التنمية المستدامة؛ من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفقا للأسبقيات ، ومواجهة تحديات الفترة الانتقالية ، والعمل على تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.
وأكد الاجتماع ، أهمية إحكام التنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة لوزارات القطاع، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات.
وأوصى قطاع الحكم والإدارة - خلال الاجتماع - برفع الخطة إلى مجلس الوزراء لإجازتها.
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