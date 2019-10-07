شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات تشيد بسير العملية الانتخابية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات التشريعية التونسية، بحسن سير العملية الإنتخابية، معربة عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية.

جاء ذلك، خلال استقبال كاتب الدولة للشئون الخارجية التونسية صبرى بشطبجى، اليوم الإثنين، لنائب وزير البرلمان اليابانى المكلف بالشئون الخارجية شينشى ناكاتانى الذى يرأس الوفد الياباني، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأوضح البيان، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين تونس واليابان ومواصلة التنسيق بين البلدين لإرساء آليات شراكة مع البلدان الإفريقية فى إطار توصيات القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى "تيكاد 7".

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وأثنى بشطبجى، على مستوى التعاون المتميز الذى يجمع البلدين الصديقين فى عدد من المجالات، لاسيما فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية.

يشار إلى أن التصويت فى الانتخابات التشريعية، جرى أمس الأحد داخل تونس، وقد بلغت نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات 3ر41 % بالداخل، و4ر16 % بالدوائر الإنتخابية فى الخارج، فيما من المقرر أن تعلن النتائج الأولية لهذه الانتخابات فى موعد أقصاه 10 أكتوبر الجارى.