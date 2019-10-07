شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن تفاصيل "موسم الرياض" المقبل.. ويؤكد: الأكبر بتاريخ المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، أن موسم الرياض المقبل والذى سيبدأ بعد عدة أيام، بداية من يوم 11 أكتوبر الجارى، سيشمل 3 ألاف فاعلية ترفيهية مختلفة.

وقال آل الشيخ فى فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر": " أتمنى أن لا نسمع بأنه لا يوجد لدينا سوى فعاليات الغناء، يوجد فقط 50 فعالية غنائية من أصل 3 آلاف أى أنه يوجد 2950 أخرى".

ويستمر موسم الرياض حتى منتصف ديسمبر، وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم فى المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.

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وتابع أن أكثر من 520 مكان في 12 زون تم بيعهم لشبابا وشابات سعوديات، 100 في المئة".

كما نشر آل الشيخ مقطعا آخر، كتب عليه معلقا: "موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟"، وجاء كحملة إعلامية لكل مواسم الموضة ضمن "موسم الرياض".