شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة مستجدات المسار الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات المسار الانتخابى فى ضوء مواصلة عمليات فرز نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت، أمس، الأحد.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، استعراض الأوضاع العامة بالبلاد، والاستعدادات لتأمين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، الأحد، المقبل.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين أمس للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 3ر41 % داخل تونس، و4ر16 % بالخارج.
وتستعد تونس لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري، والتي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة مستجدات المسار الانتخابى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.