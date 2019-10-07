ليبيا.. "الوفاق" تستهدف تمركزات لقوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

استهدف طيران مسير تابع لقوات حكومة الوفاق الليبية، تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محور الطويشة والسعدية جنوبي طرابلس.

وقال مصدر عسكري تابع لقوات الوفاق للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن القصف استهدف قوات لحفتر تسللت على الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة العزيزية وطرابلس.

وأضاف المصدر بأن قوات حفتر تمكنت الأحد، من السيطرة على مناطق الساعدية والطويشة بعد انسحاب قواتنا منها والآن بدأت قواتنا في استعادة السيطرة على تلك المناطق.

ولم يتطرق المصدر لأضرار الاستهداف، أو سقوط أي إصابات.

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وفي السياق ذاته أفاد مراسل الخليج 365 بأن الاشتباكات تجددت في محور عين زارة والخلة جنوبي طرابلس، وبسماع أصوات الأسلحة الثقيلة بوضوح داخل العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق في بيان، أن الطيران الإماراتي المسير الداعم لقوات حفتر، استهدف منطقة أبوغيلان في مدينة غريان جنوبي طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. وتسعى المنظمة الدولية حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا؛ لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.